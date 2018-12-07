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Унижали и морили голодом: Дакота обнажила жуткую подноготную «Фабрики звезд» 

Дни.ру 47 минут назад
Фото: соцсети
Певица Рита Дакота дала откровенное интервью. Артистка рассказала, что участие в шоу "Фабрика звезд" стало для нее самым большим испытанием.
Несколько месяцев назад артистка ошарашила поклонников заявлением: она и ее супруг артист Влад Соколовский разводятся. Дакота узнала, что возлюбленный изменял ей в течение трех лет брака. Артистка отмечала, что ее жизнь больше никогда не станет прежней.
Сейчас знаменитость не отрицает, что после расставания с супругом она впала в депрессию и долго приходила в себя, однако семейная драма — это не самое страшное, что довелось пережить Рите. Когда артистке было 17 лет, она стала участницей реалити-шоу "Фабрика звезд".
"Я до сих пор с ужасом вспоминаю тот период. На "Фабрике" тебя перемалывают, ломают и постоянно унижают. Я на проекте была изгоем, со мной никто не общался. У меня же дедушка умер, когда я улетала на "Фабрику". Он меня проводил, но пока я была в самолете, скончался. Мама рассказала мне об этом лишь спустя две недели, поскольку знала, что если я буду в курсе, то сразу уеду домой. Так вот, когда правда вскрылась, ко мне никто не подошел и не утешил", — рассказа Дакота в интервью YouTube-каналу "Нежный редактор".
Руководству шоу не нужна была зареванная девушка в кадре, Риту решили отправить ее домой. Дакоту возмутило отношение продюсеров, она сообщила, что не будет уезжать. "Тогда мне сказали: "хорошо, оставайся, но не вздумай плакать. Если мы увидим, что ты плачешь, поедешь домой". Именно поэтому я плакала в солярии, там не было камер. Я была очень загорелой: ходила в солярий каждый день на 10 минут, ревела, а потом вытирала сопли и шла в кадр", — вспоминает артиста.
По словам вокалистки, на "Фабрике" она находилась под жутким психологическим давлением. Девушку унижали, каждый день говорили, что она "ничтожество, "пушечное мясо", которое взяли, чтобы "выкинуть". "Фабрика звезд" — это тюрьма. Это жестокая, бутафорская история. Там все пластиковое, не настоящее", — призналась артистка.
Дакота сообщила, что была единственным веганом на шоу, и с ее предпочтениями никто не считался, ее буквально морили голодом.
"Всем приносят сосиски, пельмени, сыр, йогурт и колбасу, а то, что я это не ем, всем ***, мне приносили соевое мясо коробками сушеное — в коробках ошметки пластиковые, гавайскую смесь — рис и овощи. Я питалась этим четыре месяца. У меня полетело здоровье нафиг. Я после шоу еще четыре месяца колола по четыре укола в сутки", — вспоминает знаменитость.
Также Дакота отметила, что на проекте была чудовищная конкуренция. "Однажды был случай, что один рок-коллектив выбрал меня, чтобы вместе исполнить песню. Я ее разучивала неделю, вышла на сцену и поняла, что играет совершенно другая композиция. Приходилось импровизировать, вести себя, как дура. Уже потом я узнала, что коллектив изменил композицию и передал мне диск с новой песней, который сломал и выбросил другой участник. Так что испытанное мною на "Фабрике" было пострашнее развода", — рассказала Дакота.
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