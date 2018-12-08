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Сергей Безруков показал новорожденного сына 

Russianshowbiz.info + ещё 4 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Сергей Безруков и его жена Анна Матисон недавно стали родителями. У звёздной пары родился сын, которого назвали Степаном в честь деда известного актёра. Стоит отметить, что и Сергей, и Анна взяли декретный отпуск по ухаживанию за мальчиком.
Сегодня артист опубликовал в соц. сетях первый совместный снимок со Стёпой. На фото Сергей счастливо улыбается на фоне коляски со спящим сыном. Судя по всему, гуляние доставляет ему большое удовольствие. «Первая прогулка! Всех с наступающими выходными», — прокомментировал запись актёр.
Многие поклонники в свою очередь пожелали Стёпе крепкого здоровья, а также поздравили Сергея и Анну с рождением сына.
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