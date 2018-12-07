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Украинцы набросились на предательницу Лорак 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Украинские поклонники Ани Лорак недовольны стремлением артистки зарабатывать на чужбине. Фанаты уверены, что артистка должна быть более патриотичной.
Ани, которая родилась на Украине, но живет и работает в России, приехала в Киев, чтобы принять участие в съемках на телеканале "Интер". Лорак попала в список так называемых "незапрещенных" в Незалежной исполнителей, поэтому она совершенно свободно участвует в проектах и у нас, и у себя на родине.
Фотоотчет с мероприятия знаменитость опубликовала в личном микроблоге. На сцене артистка позирует в брючном костюме, украшенном переливающимися серебряными пайетками, и черном топе. Образ певицы дополнили босоножки на высоком каблуке.
В комментариях некоторые украинцы упрекнули артистку в беспринципности. Кто-то даже намекнул, что вокалистка поступает как предатель.
"Вопрос 3, Что для АниЛорак — Украина? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Ну и езжай в свою Украину. Нечего предателям делать в нашей стране", "Мы в России ее очень любим и уже не отдадим никому!", — спорили интернет-обыватели.
Добавим, что Ани приняла участие в программе "Главная елка страны", которая является аналогом российского "Голубого огонька". Кроме нее в записи приняли участие Таисия Повалий и София Ротару. К слову, вокалистов из нашей страны до участия в шоу не допустили. Каналы, которые продемонстрируют российских звезд в эфире, заплатят внушительный штраф. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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