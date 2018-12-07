Украинцы набросились на предательницу Лорак

Украинские поклонники Ани Лорак недовольны стремлением артистки зарабатывать на чужбине. Фанаты уверены, что артистка должна быть более патриотичной.

Ани, которая родилась на Украине , но живет и работает в России , приехала в Киев, чтобы принять участие в съемках на телеканале "Интер". Лорак попала в список так называемых "незапрещенных" в Незалежной исполнителей, поэтому она совершенно свободно участвует в проектах и у нас, и у себя на родине.

Фотоотчет с мероприятия знаменитость опубликовала в личном микроблоге. На сцене артистка позирует в брючном костюме, украшенном переливающимися серебряными пайетками, и черном топе. Образ певицы дополнили босоножки на высоком каблуке.

В комментариях некоторые украинцы упрекнули артистку в беспринципности. Кто-то даже намекнул, что вокалистка поступает как предатель.

"Вопрос 3, Что для АниЛорак — Украина? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Ну и езжай в свою Украину. Нечего предателям делать в нашей стране", "Мы в России ее очень любим и уже не отдадим никому!", — спорили интернет-обыватели.