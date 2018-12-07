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Бузову раскритиковали за «безвкусную кофточку» 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Певица и телеведущая Ольга Бузова в последнее время получает огромное количество комплиментов насчет своей внешности. Однако ее новый снимок в соцсети раскритиковали, а наряд назвали "безвкусным".
На фото Ольга позирует в блузке с "тигриным" принтом, черной юбке и сапогах-чулках. Некоторым подписчикам этот образ категорически не понравился, поскольку они сочли "кофточку" Бузовой "приветом из 90-х". Особенно жесткие комментаторы заявили, что певица напоминает женщину, которая не имеет базовых понятий о вкусе.
Поклонники Ольги, однако, встали на ее защиту и напомнили, что 90-е сейчас в моде. Им показалось, что артистка подобрала очень яркий и стильный наряд, который соответствует ее типажу.
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