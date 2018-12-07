Бузову раскритиковали за «безвкусную кофточку»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в последнее время получает огромное количество комплиментов насчет своей внешности. Однако ее новый снимок в соцсети раскритиковали, а наряд назвали "безвкусным".

На фото Ольга позирует в блузке с "тигриным" принтом, черной юбке и сапогах-чулках. Некоторым подписчикам этот образ категорически не понравился, поскольку они сочли "кофточку" Бузовой "приветом из 90-х". Особенно жесткие комментаторы заявили, что певица напоминает женщину, которая не имеет базовых понятий о вкусе.

Поклонники Ольги, однако, встали на ее защиту и напомнили, что 90-е сейчас в моде. Им показалось, что артистка подобрала очень яркий и стильный наряд, который соответствует ее типажу.