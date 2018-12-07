Ресторатор назвал зашкваром участие рэперов в «Голубом огоньке»

Организатор Versus Battle Александр (Ресторатор) Тимарцев предположил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что на шоу могут пойти молодые исполнители.

«Кого-то из новой школы рэперов можно на "Голубой огонёк" звать, но я думаю, что ребята, которые давно в рэпе, они не пойдут. Это очень, как говорится в наших кругах, зашкварная история».

Ранее источник на Первом канале рассказал радиостанции «Говорит Москва» об участии рэперов в новогоднем шоу «Голубой огонёк». При этом имена артистов источник раскрывать не стал, но отметил, что съёмки праздничной программы уже начались.