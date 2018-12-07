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Победитель шоу «Замуж за Бузову» отказался от попыток вернуть певицу 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: Instagram
Сыровар Денис Лебедев, выигравший шоу «Замуж за Бузову», но брошенный его главной героиней, оставил попытки вернуть ее. Об этом он рассказал в своем инстаграме.
В середине октября суздальский сыровар преподнес Ольге Бузовой кольцо в финале ее шоу на ТНТ, а она его приняла. Однако всего через несколько дней певица и ведущая «Дома 2» рассказала в своих соцсетях, что Лебедев оказался «чудовищным и бездушным» человеком.
По словам Бузовой, сыровар лгал и изменял ей, использовал ее и продавал. Знаменитость не привела конкретных примеров, однако позже стало известно, что помощь на шоу Лебедеву оказывала команда людей, причем не он платил им, а они ему.
После расставания сыровар пытался вернуть Бузову, о чем отчитывался в инстаграме, однако позже прекратил делать посты на эту тему. Накануне один из пользователей соцсети спросил его о причинах.
«Клялся добиваться Олю, а по факту слился. Вот и вся "любовь"», — заявил он.
Лебедев ответил, что его любовь к Бузовой не прошла, однако «чувство собственного достоинства и желание двигаться дальше набирают обороты».
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