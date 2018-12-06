Названы самые богатые музыканты года 

Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего года. Список знаменитостей-миллионеров возглавляет коллектив группы U2, исполнители хитов One и With or Without You заработали в этом году 118 миллионов долларов. Баснословное вознаграждение музыканты получили, в том числе, благодаря новому альбому Songs of Experience и гастрольному туру. Вторую позицию в топе занимает британская группа Coldplay, участники которой заработали 115 миллионов долларов. Кроме того, в пятерку музыкантов, чье творчество принесло им немалый доход, вошли Эд Ширан, Бруно Марс и Кэти Перри.