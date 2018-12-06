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Юморист Бандурин едва не сгорел вместе с домом 

Национальная Служба Новостей + ещё 16 15 часов назад
Дом юмориста Николая Бандурин полностью сгорел в Пушкинском районе Московской области. Как сообщил сам артист в соцсетях, здание уничтожено «дотла, как спички». Супруга Николая Бандурина попала в больницу с ожогами второй степени.
ЧП случилось в поселке Костино накануне. Первый сигнал о происшествии поступил приблизительно в полтретьего дня. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В огне погибли четвероногие питомцы четы Бандуриных: четыре собаки и две кошки, передает Ura.ru.
Пожарные тушили возгорание в течение 8 часов. Ликвидировать огонь удалось только в одиннадцатом часу вечера. Как отмечает «Подмосковье Сегодня», Николая Артиста поддержали коллеги по сцене.
«Какой кошмар. Дорогой, держись», — написал певец Денис Клявер.
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