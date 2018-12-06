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Дом звезды «Аншлага» сгорел дотла в Подмосковье 

News.ru + ещё 13 11 часов назад
Коттедж заслуженного артиста России Николая Бандурина в посёлке Костино на улице Садовая, 49 полностью сгорел. При пожаре пострадала супруга юмориста, её доставили в больницу.
«Да, дом сгорел дотла, как спички. Госпитализирована моя жена, там ожоги второй степени. Я от госпитализации отказался», — рассказал Бандурин в беседе с ТАСС.
В своём Instagram он опубликовал видеозапись пожара, сопроводив её комментарием: «Горит мой дом. Все живы. Ура».
С огнем боролись 23 сотрудника МЧС и 6 единиц спецтехники.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
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