Дом звезды «Аншлага» сгорел дотла в Подмосковье

Коттедж заслуженного артиста России Николая Бандурина в посёлке Костино на улице Садовая, 49 полностью сгорел. При пожаре пострадала супруга юмориста, её доставили в больницу.

«Да, дом сгорел дотла, как спички. Госпитализирована моя жена, там ожоги второй степени. Я от госпитализации отказался», — рассказал Бандурин в беседе с ТАСС

В своём Instagram он опубликовал видеозапись пожара, сопроводив её комментарием: «Горит мой дом. Все живы. Ура».

С огнем боролись 23 сотрудника МЧС и 6 единиц спецтехники.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.