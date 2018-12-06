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Александр Розенбаум спас жизнь пассажирке рейса Москва-Симферополь 

Собака.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный российский певец Александр Розенбаум сегодня спас жизнь пассажирке авиарейса Москва-Симферополь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.
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По его словам, бортпроводник рейса Москва-Симферополь, вылетевшего в 16:55 из Шереметьево, объявил, что одной из пассажирок стало плохо и срочно требуется доктор.
«В эконом-классе врача не оказалось, а из бизнес, как ни в чем не бывало, выходит, действительно врач по образованию и первой профессии, один из моих любимых исполнителей — Александр Яковлевич Розенбаум», — пишет Кнырик.
Певец оказал женщине первую медицинскую помощь, сделал искусственное дыхание, а после приземления в Симферополе её забрали медики.
«Настоящий человек и талантливый музыкант, скорее всего, спас жизнь человеку. Я подумал, а на сколько сложно принять на себя ответственность в такой ситуации», — написал журналист.
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