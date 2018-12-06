Александр Розенбаум спас жизнь пассажирке рейса Москва-Симферополь

Известный российский певец Александр Розенбаум сегодня спас жизнь пассажирке авиарейса Москва-Симферополь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

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По его словам, бортпроводник рейса Москва-Симферополь, вылетевшего в 16:55 из Шереметьево , объявил, что одной из пассажирок стало плохо и срочно требуется доктор.

«В эконом-классе врача не оказалось, а из бизнес, как ни в чем не бывало, выходит, действительно врач по образованию и первой профессии, один из моих любимых исполнителей — Александр Яковлевич Розенбаум», — пишет Кнырик.

Певец оказал женщине первую медицинскую помощь, сделал искусственное дыхание, а после приземления в Симферополе её забрали медики.

«Настоящий человек и талантливый музыкант, скорее всего, спас жизнь человеку. Я подумал, а на сколько сложно принять на себя ответственность в такой ситуации», — написал журналист.