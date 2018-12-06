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Дудь объяснился за интервью со звездой «Полицейского с Рублевки» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @yurydud
Журналист и видеоблогер Юрий Дудь в своем Facebook ответил на обвинение в заимствовании вопросов в интервью с актером Сергеем Буруновым. Так он отреагировал на пост журналистки Саши Франк, которая утверждала, что тот взял «три четверти вопросов» из ее расшифровок беседы с Боруновым, произошедшей ранее.
Дудь подтвердил тот факт, что директор актера предложила в качестве помощи при подготовке к интервью изучить предыдущие беседы журналистов. В частности, по согласованию с Франк редакторам передали полную расшифровку ее интервью для «КиноТеста».
Чтобы опровергнуть слова журналистки, Дудь опубликовал скриншоты расшифровки, в котором скрыты ответы Борунова, но видны реплики Франк. По его словам, заимствований было обнаружено «ноль».
Кроме того, он указал на тот факт, что журналистка поверила Александру Лютикову, представившемуся ему как член команды Дудя. Этот журналист во времена увольнения главреда Матч ТВ единолично провозгласил себя новым руководителем, чему многие поспешили поверить.
Ролик с интервью Борунова вышел на YouTube-канале «вДудь» в начале декабря. Запись интервью с актером для «КиноТеста» появилась на YouTube в январе этого года.
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