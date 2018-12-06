Дудь объяснился за интервью со звездой «Полицейского с Рублевки»

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь в своем Facebook ответил на обвинение в заимствовании вопросов в интервью с актером Сергеем Буруновым. Так он отреагировал на пост журналистки Саши Франк, которая утверждала, что тот взял «три четверти вопросов» из ее расшифровок беседы с Боруновым, произошедшей ранее.

Дудь подтвердил тот факт, что директор актера предложила в качестве помощи при подготовке к интервью изучить предыдущие беседы журналистов. В частности, по согласованию с Франк редакторам передали полную расшифровку ее интервью для «КиноТеста».

Чтобы опровергнуть слова журналистки, Дудь опубликовал скриншоты расшифровки, в котором скрыты ответы Борунова, но видны реплики Франк. По его словам, заимствований было обнаружено «ноль».

Кроме того, он указал на тот факт, что журналистка поверила Александру Лютикову , представившемуся ему как член команды Дудя. Этот журналист во времена увольнения главреда Матч ТВ единолично провозгласил себя новым руководителем, чему многие поспешили поверить.

Ролик с интервью Борунова вышел на YouTube-канале «вДудь» в начале декабря. Запись интервью с актером для «КиноТеста» появилась на YouTube в январе этого года.