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Меган Маркл хочет рожать дома 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Прибавление в семьей Меган Маркл (Meghan Markle) и принца Гарри (Prince Harrry) ожидается весной 2019 года. Герцогиня Сассексая сторонница гипнородов — своеобразной философии, цель которой является помочь женщине воспринимать беременность и роды как естественные процессы, научиться мыслить позитивно, устанавливать психологическую связь с еще не родившимся малышом.
Однако рожать в Лондонской больнице Святой Марии, как это делала Кейт Миддлтон (Kate Middlton) Меган не намерена. Источники, близкие к чете сообщают, что жена принца Гарри намерена рожать дома вопреки советам медиков — те рекомендуют производить первенца на свет в медучреждении.
Как уже сообщалось ранее, в скором времени герцоги Сассекские переедут из Ноттигемского особняка, расположенного на территории Кенсингтонского дворца, в свою официальную резиденцию Фрогмор. Сейчас Меган занята планами по обустройству детской комнаты в своем новом доме, а также апартаментов для своей мамы Дории Рэгланд (Doria Ragland), которая настаивает на естественных родах.
К слову сказать, в пользу рождения ребенка в домашних условиях говорит и тот факт, что сутки пребывания в клиники, где рожала Кейт Миддлтон, обойдутся в 7500 фунтов стерлингов (637 828.54 рублей), пишет Daily Mail.
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