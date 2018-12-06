Супруг певицы Лаймы Вайкуле Андрей Латковский отреагировал на сообщения в прессе о том, что артистка якобы продает жилье и уезжает из Латвии.
По словам Латковского, Вайкуле дом не продает.
"Мы продавали дом пять лет назад. Нам тогда сделали предложение, мы обсуждали его. Сейчас, если нам вдруг предложат сумму, которая нас устроит, мы рассмотрим предложение", — сказал Латковский в беседе с kp.ru, подчеркнув, что ему и его супруге хорошо в их стране и доме.
Ранее композитор Раймонд Паулс опроверг свою эмиграцию из Латвии в США.