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Блогер рассказала о «дурдоме» в закулисьях «Голубого огонька» 

Рамблер + ещё 1 6 часов назад
Фото: аккаунт в Instagram
Блогер Наталья Кондратова сравнила съемки «Голубого огонька» с «профессиональным праздником в дурдоме».
Кондратова рассказала, что за день до съемок ей позвонили с приглашением, пообещав Киркорова, Лепса, Костюшкина и «умопомрачительную новогоднюю атмосферу». За присутствие на съемках блогеру пообещали тысячу рублей.
По ее словам, с самого начала все пошло не так, как она себе представляла. Вместо вип-гостей на съемках присутствовали «бичивато-застенчивые студентки и дерзкие старушки», устроившие давку за талончики, по которым можно будет получить свою тысячу рублей.
На столах оказались пластмассовые фрукты, о которые одна из гостей сломала зуб, а в бокалах вместо шампанского был разлит дюшес.
По словам Кондратовой, съемки длились 12 часов, во время которых нельзя было ни снимать, ни приближаться к звездам.
«Короче, первые два часа мне было интересно. Но потом все действие стало похоже на профессиональный праздник в дурдоме. Надо видеть этих людей, которые так умеют оттопыриваться под дюшесом 12 часов!.. Киркорова не было, пффф, зачем я тогда сюда пришла?!», — написала Наталья в Instagram.
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