Блогер рассказала о «дурдоме» в закулисьях «Голубого огонька»

Блогер Наталья Кондратова сравнила съемки «Голубого огонька» с «профессиональным праздником в дурдоме».

Кондратова рассказала, что за день до съемок ей позвонили с приглашением, пообещав Киркорова, Лепса, Костюшкина и «умопомрачительную новогоднюю атмосферу». За присутствие на съемках блогеру пообещали тысячу рублей.

По ее словам, с самого начала все пошло не так, как она себе представляла. Вместо вип-гостей на съемках присутствовали «бичивато-застенчивые студентки и дерзкие старушки», устроившие давку за талончики, по которым можно будет получить свою тысячу рублей.

На столах оказались пластмассовые фрукты, о которые одна из гостей сломала зуб, а в бокалах вместо шампанского был разлит дюшес.

По словам Кондратовой, съемки длились 12 часов, во время которых нельзя было ни снимать, ни приближаться к звездам.