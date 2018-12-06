Роза Сябитова рассказала, как нужно правильно знакомиться на вечеринке

Звезда считает, что шансы найти вторую половинку есть даже у застенчивых людей.

Главная телесваха страны Роза Сябитова на своей страничке в социальной сети Instagram дала несколько советов тем, кто хочет познакомиться на вечеринке. Она считает, что на вечеринках, как правило, знакомятся уверенные и предприимчивые люди, хотя и отмечает, что шансы есть и у застенчивых.

Звезда советует занять место в комнате, где вас все будут видеть. Нужно иметь, как она говорит, приглашающий к общению вид. В такие моменты, как утверждает Сябитова, не надо вспоминать прошлые неудачи. На смену чувству стыда и беспокойства должна прийти уверенность.

Сябитова заявила, что проще подходить к тому, кто стоит один, а не в группе. Она утверждает, что ковбой, ловя бычка, должен бросить лассо не в стадо, а заарканить заранее отобранное животное, находящееся в стороне. При этом телесваха советует развлекаться, потому что люди всегда обращают внимание на тех, кто ими заинтересовался.