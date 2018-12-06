Музыканта позвали обсудить одну тему, а на самом деле разговор пошел совсем о другом.
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что методы, которыми на ток-шоу и популярные программы порой заманивают известных людей нельзя назвать честными. Манукян вспомнил, как медийную личность позвали на эфир обсудить одну тему, а разговор пошел совсем о другом. Речь, как заявил эксперт, идет о музыканте Сергее Звереве.
Манукян отметил, что Зверев потом в перерывах между съёмками очень громко возмущался по этому поводу и кричал, что его обманули, но что-то изменить было уже нельзя. Музыкант в итоге остался в студии до конца эфира, но можно только предполагать, как ему испортили настроение.
Манукян заявил, что собрать массовку на телевидении не проблема, а вот заманить медийных личностей не так-то просто. Эксперт считает, что придумано множество приемов на телевидении, как заманить в эфир известных гламурных барышень. Главная задача — вытянуть человека на площадку, а дальше уже дело техники, сообщает портал Dni.ru.