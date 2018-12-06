Сергея Зверева обманом заманили на популярное ток-шоу

Музыканта позвали обсудить одну тему, а на самом деле разговор пошел совсем о другом.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что методы, которыми на ток-шоу и популярные программы порой заманивают известных людей нельзя назвать честными. Манукян вспомнил, как медийную личность позвали на эфир обсудить одну тему, а разговор пошел совсем о другом. Речь, как заявил эксперт, идет о музыканте Сергее Звереве

Манукян отметил, что Зверев потом в перерывах между съёмками очень громко возмущался по этому поводу и кричал, что его обманули, но что-то изменить было уже нельзя. Музыкант в итоге остался в студии до конца эфира, но можно только предполагать, как ему испортили настроение.