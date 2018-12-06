Иван Жидков и Лилия Соловьева расстались

Теперь, по словам Лилии, их связывает только общий ребенок.

Актер Иван Жидков и его гражданская жена Лилия Соловьева , родившая звезде не так давно сына, в очередной раз расстались. И, похоже, окончательно. О разрыве девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Печальные новости она рассказала словами из песни Валерии: «Мы разошлись как в море корабли расходятся в тумане, маяком маня». Кроме того, Лилия отмечает, что на много раз звучащий вопрос о том, что у них с Ваней, ответ единственный: общий ребенок, которого она и актер любят, и сделают для малыша все. Примечательно, что наряду с многочисленными словами сожалений, написанных в комментариях к посту, нашлись и те, кто поддержал Соловьеву в этом решении. Подписчики отмечают, что рады расставанию пары, потому что Лилия достойна гораздо большего. Теперь она может встретить настоящего мужчину, который даст ей все, что нужно: любовь и душевный покой.

Сам же Иван последние важные события в своей личной жизни пока никак не комментирует.