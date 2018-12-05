Натерпевшийся Фадеев поставил крест на силиконе и пластических операциях

Максим Фадеев обратился к фанатам группы Serebro. Продюсер попросил "тюнингованных" барышень оставить его в покое.

На днях Максим объявил кастинг на место солисток прославленного девичьего коллектива. Девушки со всей страны выкладывают в соцсети видеовизитки, сопровождая публикации специальным хештегом.

К настоящему моменту набралось более 20 тысяч заявок. Отсматривать такое количество претендентов — настоящее мучение, да, чего уж тут, не все желающие попасть под крылышко Фадеева адекватно оценивают свои певческие и внешние данные.

Изрядно натерпевшись, продюсер решил озвучить дополнительные условия. В личном микроблоге он опубликовал короткое видео, в котором настоятельно попросил девушек, злоупотребляющих пластикой, не тратить время и отказаться от участия.

Напомним, что от продюсера Максима Фадеева сбежали солистки коллектива Serebro. Сначала стало известно, что группу покидает Ольга Серябкина . Вслед за ней на вольные хлеба отправились и остальные участницы — Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук.

Ранее сообщалось, что экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк собирается покорить продюсера Максима Фадеева. Девушка планирует попасть в группу Serebro.