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Натерпевшийся Фадеев поставил крест на силиконе и пластических операциях 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Максим Фадеев обратился к фанатам группы Serebro. Продюсер попросил "тюнингованных" барышень оставить его в покое.
На днях Максим объявил кастинг на место солисток прославленного девичьего коллектива. Девушки со всей страны выкладывают в соцсети видеовизитки, сопровождая публикации специальным хештегом.
К настоящему моменту набралось более 20 тысяч заявок. Отсматривать такое количество претендентов — настоящее мучение, да, чего уж тут, не все желающие попасть под крылышко Фадеева адекватно оценивают свои певческие и внешние данные.
Изрядно натерпевшись, продюсер решил озвучить дополнительные условия. В личном микроблоге он опубликовал короткое видео, в котором настоятельно попросил девушек, злоупотребляющих пластикой, не тратить время и отказаться от участия.
Напомним, что от продюсера Максима Фадеева сбежали солистки коллектива Serebro. Сначала стало известно, что группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за ней на вольные хлеба отправились и остальные участницы — Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук.
Ранее сообщалось, что экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк собирается покорить продюсера Максима Фадеева. Девушка планирует попасть в группу Serebro.
Дарья получила общероссийскую известность этой осенью. На ток-шоу она заявила, что беременна от певца Александра Серова.
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