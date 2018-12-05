Малахов резко осёк Боню за мат в эфире

Ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов резко прервал Викторию Боню, которая выругалась во время обсуждения ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
«Вика! Ты что?! Мы на федеральном телеканале! Ты с ума сошла?!» — крикнул Малахов после того, как Боня позволила себе эмоциональный комментарий в связи с продлением ареста футболистов.
В среду Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Кокорина и Мамаева до 8 февраля.
Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий стали фигурантами дела о двух драках в центре Москвы, в которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве.