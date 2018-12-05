Малахов резко осёк Боню за мат в эфире

Малахов резко прервал выругавшуюся матом Боню

«Вика! Ты что?! Мы на федеральном телеканале! Ты с ума сошла?!» — крикнул Малахов после того, как Боня позволила себе эмоциональный комментарий в связи с продлением ареста футболистов.

В среду Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Кокорина и Мамаева до 8 февраля.