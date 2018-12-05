Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным

Рекламный ролик компании Microsoft под названием «Пара советов от Ивана Охлобыстина» был удален с YouTube-канала компании в России. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си».

«Microsoft поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы, и мы удалили видеоролик, который появился на нашей странице в YouTube, а также весь соответствующий контент с нашего сайта», — сообщили в пресс-службе Microsoft.

Помощник актера Максим Брусницын рассказал, что Охлобыстин при подготовке ролика с Microsoft напрямую не общался. Он добавил, что западные компании к актеру относятся предвзято.

Создавшая ролик компания KeyFrame Production на запрос не ответила. Однако видео и фото со съемок рекламы было удалено с ее станицы в Facebook.

Ранее Иван Охлобыстин называл геев «живой опасностью» детям и призывал их «запихивать в печку». Актер также обращался с открытым письмом к российскому президенту с просьбой вернуть в Уголовный кодекс статью за «мужеложество». Он также резко отреагировал на разрыв отношений РПЦ и Константинопольского патриахата.