Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Рекламный ролик компании Microsoft под названием «Пара советов от Ивана Охлобыстина» был удален с YouTube-канала компании в России. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си».
«Microsoft поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы, и мы удалили видеоролик, который появился на нашей странице в YouTube, а также весь соответствующий контент с нашего сайта», — сообщили в пресс-службе Microsoft.
Помощник актера Максим Брусницын рассказал, что Охлобыстин при подготовке ролика с Microsoft напрямую не общался. Он добавил, что западные компании к актеру относятся предвзято.
Создавшая ролик компания KeyFrame Production на запрос не ответила. Однако видео и фото со съемок рекламы было удалено с ее станицы в Facebook.
Ранее Иван Охлобыстин называл геев «живой опасностью» детям и призывал их «запихивать в печку». Актер также обращался с открытым письмом к российскому президенту с просьбой вернуть в Уголовный кодекс статью за «мужеложество». Он также резко отреагировал на разрыв отношений РПЦ и Константинопольского патриахата.
360tv.ru: последние новости
Актер Андрей Свиридов прокомментировал смерть коллеги Виталия Ендовицкого Алексея Панина задержали сотрудники полиции в аэропорту Внуково Шнуров в стихах заступился за названных «лохами» фанатов
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказание для России и другие события дня9
В Киеве назвали условие прекращения военного положения5
Киев потребовал срочной встречи с Москвой146
Россия ответила на «грозный» план НАТО243
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение492
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
08:33
Сбежавший из воинской части стрелок умер
Происшествия
00:14
Малахов резко осёк Боню за мат в эфире
Шоу-бизнес
00:31
Киев потребовал срочной встречи с Москвой
Украина В мире
00:39
США по-новому объяснили выход из ДРСМД
США В мире
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
01:01
На Украине приготовились «порвать» с Россией
В мире Украина
03:20
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение
В мире
00:49
Украина испытала новейшую ракету в Черном море
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение