Любовницы Караченцова явились на Первый канал

На Первом канале рассказали о предполагаемых любовницах Караченцова

В эфире ток-шоу появилась балерина из Франции Елена Дмитриева . Недавно она выступила с заявлением, что была музой Караченцова, а сейчас рассказала, что семья актера угрожает ей.

Женщина заявила, что ей стали поступать угрозы, из-за которых ей пришлось покинуть Францию.

На съемки передачи пришла и другая «любовница» Николая Караченцова — художница Екатерина Подколзина. Она рассказала, что познакомилась с артистом в середине 1990-х годов.

«Знаете, я получила от этого человека столько тепла и искренности. Столько было переживаний — все это незабываемо. Но мы не могли продолжать наши отношения, так как оба были семейными людьми», — сказала Подколзина.

Женщина утверждает, что совместная жизнь Караченцова и его супруги Людмилы Поргиной была похожа на «холодную войну».

Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался 26 октября, не дожив один день до своего 74-летия. Артист умер в больнице, последние годы он боролся с раком легких.