Любовницы Караченцова явились на Первый канал

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На Первом канале рассказали о предполагаемых любовницах Караченцова 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов посвятил программу «Пусть говорят» внебрачным связям покойного актера Николая Караченцова, пишет StarHit.
В эфире ток-шоу появилась балерина из Франции Елена Дмитриева. Недавно она выступила с заявлением, что была музой Караченцова, а сейчас рассказала, что семья актера угрожает ей.
Женщина заявила, что ей стали поступать угрозы, из-за которых ей пришлось покинуть Францию.
На съемки передачи пришла и другая «любовница» Николая Караченцова — художница Екатерина Подколзина. Она рассказала, что познакомилась с артистом в середине 1990-х годов.
«Знаете, я получила от этого человека столько тепла и искренности. Столько было переживаний — все это незабываемо. Но мы не могли продолжать наши отношения, так как оба были семейными людьми», — сказала Подколзина.
Женщина утверждает, что совместная жизнь Караченцова и его супруги Людмилы Поргиной была похожа на «холодную войну».
Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался 26 октября, не дожив один день до своего 74-летия. Артист умер в больнице, последние годы он боролся с раком легких.
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