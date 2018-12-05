Блогер разоблачила съемки «Голубого огонька»

Блогер @natakondra рассказала в Instagram о своих впечатлениях от съемок в новогоднем «Голубом огоньке».

По словам девушки, ее позвали на съемки, пообещав выступления Филиппа Киркорова Григория Лепса , Стаса Костюшкина и других знаменитостей, а также шампанское, «умопомрачительную новогоднюю атмосферу» и тысячу рублей.

Девушка рассчитывала завести новые знакомства и узнать, как проходят съемки. Однако все пошло не так, как она предполагала.

«Толпа бичивато-застенчивых студенток, и дерзких бабулек vip меня впечатали в стену когда начали выдавать толончик по которому можно будет потом получить ЗАРПЛАТУ», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Затем, по ее словам, им раздали «мешки из-под картошки» и попросили убрать туда ценные вещи, сумки, обувь и верхнюю одежду, а затем поставить к стенке.

«Моя Lv [Louis Vuitton — прим. ред.] вообще *** [обалдела] от такой дерзости», — отметила она.

На столах, по словам блогера, было по одному банану, апельсины и виноград, но ненастоящие, а по бокалам разлили дюшес

«Снимать ничего нельзя, к звёздам подходить нельзя… Киркорова не было. Пффф. Зачем я тогда сюда пришла?!» — возмутилась она.

Блогер отметила, что после двух часов ей стало неинтересно, а всего съемки шли 12 часов. Она решила уйти, но ее «заболтал» участник «Битвы экстрасенсов».