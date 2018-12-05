Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россию обрекли на войну с США
Россию обрекли на войну с США

Блогер разоблачила съемки «Голубого огонька» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Блогер @natakondra рассказала в Instagram о своих впечатлениях от съемок в новогоднем «Голубом огоньке».
По словам девушки, ее позвали на съемки, пообещав выступления Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Стаса Костюшкина и других знаменитостей, а также шампанское, «умопомрачительную новогоднюю атмосферу» и тысячу рублей.
Девушка рассчитывала завести новые знакомства и узнать, как проходят съемки. Однако все пошло не так, как она предполагала.
«Толпа бичивато-застенчивых студенток, и дерзких бабулек vip меня впечатали в стену когда начали выдавать толончик по которому можно будет потом получить ЗАРПЛАТУ», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Затем, по ее словам, им раздали «мешки из-под картошки» и попросили убрать туда ценные вещи, сумки, обувь и верхнюю одежду, а затем поставить к стенке.
«Моя Lv [Louis Vuitton — прим. ред.] вообще *** [обалдела] от такой дерзости», — отметила она.
На столах, по словам блогера, было по одному банану, апельсины и виноград, но ненастоящие, а по бокалам разлили дюшес
«Снимать ничего нельзя, к звёздам подходить нельзя… Киркорова не было. Пффф. Зачем я тогда сюда пришла?!» — возмутилась она.
Блогер отметила, что после двух часов ей стало неинтересно, а всего съемки шли 12 часов. Она решила уйти, но ее «заболтал» участник «Битвы экстрасенсов».
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Словакия высылает российского дипломата17
Россию обрекли на войну с США из-за разрыва ДРМСД
Путин пообещал дать ответ на гонку вооружений3
Путин объяснил отказ от общения с Порошенко199
Росгвардия может заняться Керченским проливом
Видео
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
02:11
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
В мире
00:49
Украина испытала противокорабельную крылатую ракету
Армия В мире
00:38
Вайкуле избавляется от особняка в Юрмале
Шоу-бизнес
06:02
Поргина отметила 40-дней без Караченцова
Шоу-бизнес
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес Другое
06:25
Россия испугалась и оставила Азербайджан без ракет
Армия Оружие
02:39
Москву накроют ледяные дожди
Погода Новости Москвы
00:08
Повалий высмеяли за нелепый вид
Шоу-бизнес
01:10
На Азове нашли ремесленную мастерскую XIV века
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение