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Светлаков и Ургант потеряли работу 

News.ru 2 часа назад
Фото: "Елки 5"
Для Сергея Светлакова, Ивана Урганта и других неизменных героев новогодней серии фильмов «Ёлки» выходящая на экраны часть стала заключительной. Режиссерами новых новелл стали Тимур Бекмамбетов, Анна Пармас, Александр Котт, Егор Баранов.
«Мы с Ваней пошутили на эту тему, потому что слышали много шпилек в свой адрес. Мол, сколько можно уже сниматься… Хорошие новости есть: наконец-то можно строить планы на следующее лето и не бегать больше в пуховиках в 30-градусную жару! Но ностальгия присутствует, не скрою», — поделился с News.ru Сергей Светлаков.
Фильм о встрече Нового года, как уже повелось, снимали летом. 27 декабря на экраны выходит последняя часть новогоднего киноальманаха.
«Удивительная часть моей жизни, которая заняла девять лет, — cообщил режиссёр и продюсер киноальманаха Тимур Бекмамбетов. — 145 млн человек посмотрели восемь наших фильмов (41 новеллу) в кино, на ТВ и Интернете за эти годы. Практически каждый житель страны! Но мы не прощаемся, думаю, в следующем году выпустим сериал под этим же названием — с новыми актёрами».
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