Светлаков и Ургант потеряли работу

«Мы с Ваней пошутили на эту тему, потому что слышали много шпилек в свой адрес. Мол, сколько можно уже сниматься… Хорошие новости есть: наконец-то можно строить планы на следующее лето и не бегать больше в пуховиках в 30-градусную жару! Но ностальгия присутствует, не скрою», — поделился с News.ru Сергей Светлаков.

Фильм о встрече Нового года, как уже повелось, снимали летом. 27 декабря на экраны выходит последняя часть новогоднего киноальманаха.