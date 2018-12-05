Поргина отметила 40-дней без Караченцова

Поргина помянула Караченцова на 40 дней

«Дни.ру» сообщают, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина устроила поминки на 40 дней со смерти актера в ресторане Дома актера на Арбате.

Поминальный обед проходил в формате вечера воспоминаний. Издание отмечает, что Поргина в этот вечер выглядела «потрясающе» и «цвела».

Поргина отметила, что привыкает быть вдовой, к тому же у нее есть родные, которые ее не бросят.

Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. В 2017 году в его легком обнаружили злокачественное и неоперабельное новообразование. Сообщалось, что перед смертью у него отказали почки.

Поргина рассказывала, что Караченцов просил его не оплакивать. Он завещал жене поднять за него на поминках бокал шампанского.