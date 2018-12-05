Поргина отметила 40-дней без Караченцова

«Дни.ру» сообщают, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина устроила поминки на 40 дней со смерти актера в ресторане Дома актера на Арбате.
Поминальный обед проходил в формате вечера воспоминаний. Издание отмечает, что Поргина в этот вечер выглядела «потрясающе» и «цвела».
В ресторане собрались около 60 человек — только родственники и близкие друзья актера, в том числе актриса Инна Чурикова, композиторы Владимир Быстряков и Максим Дунаевский.
Поргина отметила, что привыкает быть вдовой, к тому же у нее есть родные, которые ее не бросят.
Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. В 2017 году в его легком обнаружили злокачественное и неоперабельное новообразование. Сообщалось, что перед смертью у него отказали почки.
Поргина рассказывала, что Караченцов просил его не оплакивать. Он завещал жене поднять за него на поминках бокал шампанского.
Вдову артиста критиковал художник Никас Сафронов. По его мнению, она должна была провести некоторое время в трауре. В то же время он признал, что Поргина долгое время ухаживала за тяжело больным мужем, поэтому ее нельзя осуждать за желание жить дальше.