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Разин назвал причину свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Продюсер Андрей Разин заявил «Комсомольской правде», что актриса Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова, «чтобы не оказаться в доме престарелых».
По мнению Разина, актриса обратилась к Алибасову из-за «вражды» с родственниками и попросила у него защиты. Он заявил, что у Алибасова и Федосеевой-Шукшиной никогда не было супружеских отношений, но они проводили время вместе, а продюсер задаривал ее подарками.
Разин назвал женитьбу Алибасова дружеским жестом, предпринятым для того, чтобы не оставлять актрису одну и помогать.
Свадьба 71-летнего Алибасова и 80-летней Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября. Продюсер и актриса познакомились на одном из «Кинотавров», а отношения между ними завязались в 1995 году.
Алибасов заявлял, что они с Федосеевой-Шукшиной «резвились» 20 лет, а потом решили, что настало время оформить отношения.
Алибасов рассказал «КП», что брак они зарегистрировали, так как «пожилые люди хотят какой-то защищенности», и намекнул на поведение детей Федосеевой-Шукшиной. Он отметил, что актриса переписала петербургскую квартиру на внучку, но та ее продала.
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