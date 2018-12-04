Анна Седокова рассказала о борьбе за наследство

Анна рассказала, что ее дочь Алина — единственный ребенок известного футболиста и тренера Валентина Белькевича . По справедливости, она имеет полные права на наследство после смерти отца, который ее очень любил, но не успел оставить завещание.

На наследство претендует женщина, которая заявила в суде о давнем романе с Валентином и его финансовой несостоятельности. Соперница пытается взять верх ложью и подкупами, рассказывает заведомые небылицы на популярных шоу. К удивлению Анны, на стороне «аферистки» оказался тренер Александр Хацкевич , который когда-то произносил тосты на свадьбе Седоковой и Белькевича. Несмотря на это, певица собирается выиграть дело.

Поклонники поддержали артистку и заявили, что правда на ее стороне.