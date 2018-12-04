Николай Басков и Анастасия Спиридонова отдали голоса героям шоу «Три Богатыря и сказочное Новогодье»

27 декабря в СК «Олимпийский» стартует показ самого масштабного трехмерного музыкального шоу «Три богатыря и сказочное Новогодье». Специально для представления была написана заглавная песня «Чудо новогоднее или Хочется любви», которую в дуэте исполнили Николай Басков Анастасия Спиридонова . Артисты спели партии Князя и Бабы Яги.

«Как только я услышал песню, понял, что это прежде всего новогодняя история о любви и чудесах. Проект «Три богатыря», который скоро пройдет в «Олимпийском» — это грандиозное постановочное шоу. На мой взгляд, оно не только для детей, но и для взрослых. Это великолепная возможность в преддверии новогодних праздников невероятно провести время — насладиться сказкой, основанной на наших русских современных традициях. В отличие от огромного количества постановок, которые сегодня выпускаются, шоу «Три богатыря» — это по-настоящему домашняя семейная история для любого возраста — от мала до велика. Когда мне предложили спеть роль Князя, который находится в поисках любви, я согласился без раздумий», — признался Басков.

«Песня создает позитивное настроение и всем нам дает надежду на то, что, если мы в этом году вели себя хорошо, то в следующем все мечты сбудутся, и обязательно придет любовь. Я убеждена, что современные дети должны смотреть наши, русские мультики, тем более сейчас есть возможность передать суть русских сказок и часть нашей культуры в современном виде. Русские сказки — это здорово. Нужно, чтобы наши дети передавали их нашим внукам. Смотрите русские мультфильмы и приходите на шоу «Три богатыря» в Олимпийский», — отметила Анастасия Спиридонова.

Автором заглавной песни постановки «Три богатыря и сказочное Новогодье» стал Антон Пустовой, на счету которого создание таких хитов, как «Цвет настроения синий», «Ибица», «Пьяная вишня» и других. В представлении также прозвучат песни Дениса Клявера и участников шоу «Голос».

«Три богатыря и сказочное Новогодье» — это представление, в котором оживают любимые миллионами герои популярного мультфильма: доблестные богатыри, смешной конь Юлий, Князь, Бабая Яга, Дед Мороз и многие другие. Благодаря яркой актерской игре и максимальной интерактивности шоу, каждый юный зритель сможет стать непосредственным участником постановки. Дети будут помогать богатырям тушить дымящиеся кратеры, подсказывать дорогу и вместе спасать Новый год от Бабы Яги, укравшей у Деда Мороза магический шар. Зрители станут свидетелями волшебной телепортации и увидят, как на сцене в режиме 3D проносятся настоящая метель и снег, гремит гром и льется дождь. Чтобы добиться эффекта максимального погружения, организаторы использовали новейшие технологии, современную сценографию, огромный светодиодный экран шириной в 50 метров, мэппинг и графический дизайн.