Известный дрессировщик Эдгард Запашный выложил в своем аккаунте в Instagram фотоколлаж, на котором сравнил себя с гориллой. На снимке он объединил два фото: свое и фото белой гориллы.
В подписи к фото он указал, что считает, что обезьяна все-таки симпатичнее, чем он. Поклонники оценили самокритику Запашного, но не согласились с ним. В комментариях многие написали, что Запашный выглядит уж точно не хуже, чем горилла.
Однако были среди поклонников и те, кто решил поддержать Запашного, отметив, что на фото можно искать «10 отличий». Другие же отметили, что харизма у животных намного сильнее, чем у людей, и с этим просто нужно смириться. Некоторые заявили, что не стоит сравнивать, поскольку каждый хорош по-своему, и харизматичности у Запашного тоже достаточно, просто она другого качества.