Эдгард Запашный сравнил себя с гориллой

Известный дрессировщик Эдгард Запашный выложил в своем аккаунте в Instagram фотоколлаж, на котором сравнил себя с гориллой. На снимке он объединил два фото: свое и фото белой гориллы.

В подписи к фото он указал, что считает, что обезьяна все-таки симпатичнее, чем он. Поклонники оценили самокритику Запашного, но не согласились с ним. В комментариях многие написали, что Запашный выглядит уж точно не хуже, чем горилла.