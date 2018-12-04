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В Сети раскритиковали «раздобревшего» Киркорова 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Певец Григорий Лепс опубликовал в Instagram фото с коллегами Филиппом Киркоровым и Ани Лорак. Подписчики музыканта заявили, что Лепс и Лорак выглядят хорошо, а Киркоров потерял форму.
«Ну и Киркоров, раздобрел. А у Анни и Григория хорошие фигуры. За собой следят. Ну а Филе в спорт зал, каждый день, на часа 3 надо» — заявила @19672_ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Пользователь @bogdan191974 написал, что у Киркорова «опухли щеки».
«Ужасающее зрелище. Что с Филей?» — спросила @kobelevatatianapetrovn.
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