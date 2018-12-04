В Сети раскритиковали «раздобревшего» Киркорова

Певец Григорий Лепс опубликовал в Instagram фото с коллегами Филиппом Киркоровым и Ани Лорак. Подписчики музыканта заявили, что Лепс и Лорак выглядят хорошо, а Киркоров потерял форму.

«Ну и Киркоров, раздобрел. А у Анни и Григория хорошие фигуры. За собой следят. Ну а Филе в спорт зал, каждый день, на часа 3 надо» — заявила @19672_ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Пользователь @bogdan191974 написал, что у Киркорова «опухли щеки».