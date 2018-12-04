Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс уехала с сыном на Бали, не сумев завести дочь. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
В августе Бледанс в прямом эфире канала «Россия» подверглась экстракорпоральному оплодотворению в надежде после двух сыновей завести дочь.
Во второй половине ноября Бледанс опубликовала в инстаграме видеообращение к поклонникам, в котором призвала их больше не спрашивать ее о беременности.
«У меня не получилось иметь девочек», — призналась она.
Теперь же, судя по публикациям, которые артистка делает в соцсети в течение двух последних дней, она вместе с сыном Семеном уехала на индонезийский остров Бали.
Сообщая о путешествии впервые, Бледанс поблагодарила судьбу за то, что она не только «жестко бьет» ее, но и делает приятные и неожиданные сюрпризы.