Бледанс уехала с сыном на Бали

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс уехала с сыном на Бали , не сумев завести дочь. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

В августе Бледанс в прямом эфире канала «Россия» подверглась экстракорпоральному оплодотворению в надежде после двух сыновей завести дочь.

Во второй половине ноября Бледанс опубликовала в инстаграме видеообращение к поклонникам, в котором призвала их больше не спрашивать ее о беременности.

«У меня не получилось иметь девочек», — призналась она.

Теперь же, судя по публикациям, которые артистка делает в соцсети в течение двух последних дней, она вместе с сыном Семеном уехала на индонезийский остров Бали.

Сообщая о путешествии впервые, Бледанс поблагодарила судьбу за то, что она не только «жестко бьет» ее, но и делает приятные и неожиданные сюрпризы.