Ранее СМИ сообщили, что актёр в минувшую субботу дважды покурил на рейсе из Стамбула в Москву, а также вступил в конфликт с бортпроводниками, требуя ручку для раздачи автографов.
В интервью «Говорит Москва» Панин подтвердил, что в выходные прилетел в Москву из Турции, однако опроверг сообщения о том, что курил на борту.
«Я понятия не имею, о чём вы меня спрашиваете. Летал. Проблем не было».
Актёр также сказал, что не слышал такого названия авиакомпании — «Победа».
Пресс-служба «Победы» сообщила ТАСС, что компания намерена взыскать с актера все вынужденные расходы, в том числе за санитарную обработку самолета.