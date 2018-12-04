Алексей Панин отрицает, что устроил дебош на борту авиакомпании «Победа»

Ранее СМИ сообщили, что актёр в минувшую субботу дважды покурил на рейсе из Стамбула Москву , а также вступил в конфликт с бортпроводниками, требуя ручку для раздачи автографов.

В интервью «Говорит Москва» Панин подтвердил, что в выходные прилетел в Москву из Турции, однако опроверг сообщения о том, что курил на борту.

«Я понятия не имею, о чём вы меня спрашиваете. Летал. Проблем не было».

Актёр также сказал, что не слышал такого названия авиакомпании — «Победа».