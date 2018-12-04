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Алексей Панин отрицает, что устроил дебош на борту авиакомпании «Победа» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ранее СМИ сообщили, что актёр в минувшую субботу дважды покурил на рейсе из Стамбула в Москву, а также вступил в конфликт с бортпроводниками, требуя ручку для раздачи автографов.
В интервью «Говорит Москва» Панин подтвердил, что в выходные прилетел в Москву из Турции, однако опроверг сообщения о том, что курил на борту.
«Я понятия не имею, о чём вы меня спрашиваете. Летал. Проблем не было».
Актёр также сказал, что не слышал такого названия авиакомпании — «Победа».
Пресс-служба «Победы» сообщила ТАСС, что компания намерена взыскать с актера все вынужденные расходы, в том числе за санитарную обработку самолета.
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Алексей Панин , Авиакомпания "Победа" , ИТАР-ТАСС , Шоу-бизнес , Москва , Стамбул
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