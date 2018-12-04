Панина сняли с рейса за дебош

Актера Алексея Панина сняли с самолета, следовавшего из Стамбула Москву . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании «Победа» и пресс-службу перевозчика.

Собеседник агентства утверждает, что Панин устроил пьяный дебош и дважды покурил в туалете самолета, несмотря на предупреждения. По словам источника ТАСС, Панин кричал и пытался научить других пассажиров, как незаметно курить на борту.

Бортпроводники заявили, что артист оскорблял их и нецензурно ругался. Также он якобы хвастался, что «в России ему ничего не будет», так как он «звезда», и требовал принести ручку для автографов.

Собеседник агентства добавил, что вины Панин отрицать не стал и сам попросил, чтобы его забрали полицейские.

В пресс-службе «Победы» ТАСС рассказали о планах взыскать с артиста «вынужденные расходы», в частности, за санитарную обработку лайнера.

В августе этого года СМИ писали, что Панина сняли с самолета, вылетавшего из Симферополя в Москву, однако позже эту информацию опровергли. Актер заявил, что решил остаться в Симферополе по «своим причинам». В пресс-службе аэропорта подтвердили, что он сам отказался от полета. В таких случаях на борт приглашают кинологов и правоохранителей для проверки.