Колдун потерял деньги из-за бессовестных людей

Дмитрий Колдун — один из самых харизматичных молодых артистов на эстраде. После участия в вокальном проекте "Народный артист-2" и в песенном конкурсе "Евровидение" в 2007 году, где артист представлял Беларусь , его карьера резко пошла в гору. И уже сегодня, наряду с Лолитой, Арбениной и другими суперзвездами он участвует в премии "Высшая лига" от "Нового радио". За кулисами церемонии в "Крокусе" с певцом встретился корреспондент "Дни.Ру".

Декабрь для любого исполнителя — не только самое напряженное, но и самое хлебное время. "Огоньки", музыкальные премии, корпоративы — везде надо успеть, удивить, порадовать.

"В этом году у меня пока подтвердились десять новогодних выступлений, — признался Дима на "Высшей лиге". — Но я за количеством никогда и не гнался". Впрочем, 10 по нынешним временам — это даже хорошо!

Певец рассказал, что сегодня очень часто его приглашают спеть на каком-то профессиональном празднике, дне города, появиться в сборном концерте. Но вот назвать сумму своего гонорара он категорически отказался.

"Случалось, что организаторы сулят мне миллионы и даже больше, но потом обманывают", — признался артист.

Бессовестные люди, к сожалению, не редкость в шоу-бизнес, поэтому то что Колдун потерял деньги, не кажется странными при царящих в этой сфере нравах.

Популярностью у заказчиков в этом году, как пишет StarHit , пользуются Ольга Бузова — на Новый год у нее уже два заказа, за каждый из которых она получит по 25 тысяч евро, и Вадим Казаченко . После скандального развода и мелькания в телешоу спрос на него вырос.