Шура раскрыл причину избиения его директора

Директор Шуры Павел Депершмидт находится в больнице после драки в аэропорту Челябинска . Артист требует наказать виновного.

Инцидент произошел в аэропорту Челябинска, откуда вылетела в Москву артист и его команда. 1 декабря у Шуры был концерт в этом городе. Перед вылетом в кафе аэропорта завязался конфликт между директором исполнителя Павлом Депершмидтом и продюсером Дмитрием Табарчуком. по словам Шуры, мужчина ни с того ни с сего набросился на его представителя с кулаками, добавляя, что работает на Первом канале, а потому ему «ничего за это не будет». Депершмидт находится в больнице с сотрясением головного мозга и гематомой верхней губы и ушибами.

News.ru удалось выяснить, что в конфликтной ситуации оказался замешан Шура.

«К сожалению, все видел своими глазами. Я громко попросил Пашу сделать мне кофе, ему (имеется в виду Табарчуку — Прим.) это не понравилось», — пояснил Шура.

Соответствующее заявление в полицию уже написано.

Шура сетовал, что год заканчивается не лучшим образом и его преследуют неприятности. Ранее News.ru сообщал, что исполнитель продолжает борьбу за квартиру, в которой он живёт последние пятнадцать лет. В мае неизвестные ему люди предъявили документы на собственность и обязали Шуру выплачивать им арендную плату 60 тысяч рублей в месяц. С 1 декабря срок аренды истёк и артист обязан съехать с квартиры. Шура отказывается это делать, дожидаясь решения суда.