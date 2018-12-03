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Продюсер СТС избил директора певца Шуры 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Продюсер сериалов телеканала СТС и бывший директор команды КВН «Уездный город» Дмитрий Табарчук напал на директора певца Шуры Павла Депершмидта в вип-зале челябинского аэропорта. Об инциденте пострадавший директор сообщил в Instagram.
«В Челябинском аэропорту Дмитрий Табарчук почему-то решил меня избить. Теперь я нахожусь в больнице со следующим букетом: сотрясение головного мозга, гематома верхней губы, ушиб мягких тканей спины, грудной клетки, кровоизлияние головного мозга. И это не весь список», — написал Депершмидт.
По его словам, Табарчук набросился на него, заявив, что работает на Первом канале и ему все можно.
Певец Шура прокомментировал избиение своего директора на своей странице в Instagram.
«Людям все человеческое чуждо. На глазах у всех взять и избить в аэропорту Челябинска в вип-зале, кричать, что он работает на Первом канале. Как ему удалось улететь в Москву?», — задался вопросом Шура.
Артист поблагодарил сотрудников авиакомпании, которые оказали пострадавшему Депершмидту необходимую помощь во время полета, а по прибытии в Москву вызвали скорую помощь, чтобы отправить его в больницу.
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