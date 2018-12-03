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Отказу Ротару выступать в России дали объяснение 

Рамблер 1 час назад
Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев объяснил отказ певицы от выступлений в России.
«Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы ж знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение», — сказал Курилев «Пятому каналу».
Россияне отреагировали на отказ Ротару выступать в России
Он объяснил, что Ротару не появится не только на «Песне года», но и на «Золотом граммофоне» и других сборных концертах, съемки которых будут проходить в декабре.
Ранее стало известно, что София Ротару отменила участие в «Песне года», в которой выступала ежегодно на протяжении 43 лет с перерывом в 2002 году.
София Ротару , Шоу-бизнес , Видео
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