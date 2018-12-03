Отказу Ротару выступать в России дали объяснение

Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев объяснил отказ певицы от выступлений в России

«Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы ж знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение», — сказал Курилев «Пятому каналу».

Он объяснил, что Ротару не появится не только на «Песне года», но и на «Золотом граммофоне» и других сборных концертах, съемки которых будут проходить в декабре.

Ранее стало известно, что София Ротару отменила участие в «Песне года», в которой выступала ежегодно на протяжении 43 лет с перерывом в 2002 году.