Состояние Джигарханяна встревожило поклонников

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Онемение и ужас: россияне потеряли 83-летнего Джигарханяна 

Дни.ру 2 часа назад
Поклонники артиста в панике. Они не знают, как чувствует себя их кумир.
Армену Джигарханяну идет 84-й год. Состояние здоровья — в соответствии с паспортными данными. Но более точно узнать о том, как чувствует себя легендарный артист, не представляется возможным. Дело в том, что его окружение тщательно оберегает Армена Борисовича от контактов с внешним миром. Даже телефоном не дают пользоваться. Не дай бог, мол позвонит Виталина Цымбалюк-Романовская или ее подруги!
Сегодня россияне просто потеряли актера из вида — не знают, где он, как с он, с кем он, да жив ли вообще. И от этого поклонники просто приходят в ужас.
"Однажды, несколько месяцев назад, мне удалось до него дозвониться и попросить о встрече, -рассказала представляющая интересы Цымбалюк-Романовской адвокат Лариса Широкова. — Армен Борисович был настроен благодушно, сказал, что готов общаться, но только в присутствии юриста. Мы согласились, приехали в театр, но охранник нас туда попросту не пустил, а телефон оказался выключен. Потом, очевидно, ему поменяли номер".
Режиссер Юрий Шерлинг уверен, что на больного Джигарханяна повлияли некие люди, которые руководствуются исключительно меркантильными интересами.
"Я готов утверждать следующую вещь — Армен Борисович плохо себя чувствует. Он сказал мне: "Сынок, у меня нет сейчас сил". Все. И выражение его лица было грустным. А когда он был с Виталиной, то светился от счастья", — поделился ранее друг звезды.
Бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская, действительно, носилась с ним как с малым ребенком — шила туфли на заказ в Германии, кормила из ложечки, варила вкусные клюквенные компоты, следила, чтобы в его рационе не было вредных продуктов. Вряд ли сегодня Армена Борисовича кто-то окружил подобной заботой и бескорыстной любовью. Но он, как известно, доброго к себе отношения юной прелестницы не оценил и на всю страны оболгал ее, назвав "воровкой".
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Армен Джигарханян , Шоу-бизнес , Видео
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