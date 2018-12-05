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Дочь Осина попросилась в группу «Серебро» 

Рамблер + ещё 8 56 минут назад
Фото: Instagram
Дочь певца Евгения Осина Агния приняла участие в кастинге в группу «Серебро», который проводит продюсер Максим Фадеев. Об этом сообщают «Дни.ру».
По данным издания, 16-летняя девушка опубликовала два видео для кастинга, на которых она исполняет песни «Волнует меня» («Мальбэк» и Сюзанна) и «Для нее» (Pravada). Сейчас этих роликов на ее странице в Instagram нет.
О смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года. Дочь музыканта прочла на церемонии прощания с ним свои стихи, а затем посвятила ему песню.
Друг семьи Осина, продюсер Андрей Разин рассказал «Комсомольской правде», что Агния станет участницей тура «30 лет вместе» с Натальей Гулькиной, группами «Фристайл», «Мечтать» и «Ласковый май». Дочь Осина выступит с его песней «Плачет девушка в автомате». Разин заверил, что у нее будет приличная зарплата.
Ранее Фадеев сообщил, что с 28 ноября будет проводиться кастинг в группу «Серебро». Для участия в нем требовалось выложить в Instagram одноминутное видео с исполнением любой песни и хэштегом кастинга. Певицы из действующего состава «Серебра» займутся сольными карьерами.
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