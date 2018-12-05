Дочь Осина попросилась в группу «Серебро»

Дочь певца Евгения Осина Агния приняла участие в кастинге в группу «Серебро», который проводит продюсер Максим Фадеев . Об этом сообщают «Дни.ру».

По данным издания, 16-летняя девушка опубликовала два видео для кастинга, на которых она исполняет песни «Волнует меня» («Мальбэк» и Сюзанна) и «Для нее» (Pravada). Сейчас этих роликов на ее странице в Instagram нет.

О смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года. Дочь музыканта прочла на церемонии прощания с ним свои стихи, а затем посвятила ему песню.

Друг семьи Осина, продюсер Андрей Разин рассказал « Комсомольской правде », что Агния станет участницей тура «30 лет вместе» с Натальей Гулькиной, группами «Фристайл», «Мечтать» и «Ласковый май». Дочь Осина выступит с его песней «Плачет девушка в автомате». Разин заверил, что у нее будет приличная зарплата.

Ранее Фадеев сообщил, что с 28 ноября будет проводиться кастинг в группу «Серебро». Для участия в нем требовалось выложить в Instagram одноминутное видео с исполнением любой песни и хэштегом кастинга. Певицы из действующего состава «Серебра» займутся сольными карьерами.