Депардье получил прописку в Новосибирске

Жерар Депардье получил паспорт со штампом о прописке в Новосибирске , рассказала представителя артиста и его бизнес-партнер Юлия Мосман. Французский актер приехал в Новосибирск 2 декабря.

На 4 декабря у Жерара Депардье запланирована встреча с губернатором региона Андреем Травниковым.

«Визит продлится четыре дня, цель — обсуждение культурных и коммерческих проектов команды Депардье в России», — цитирует Мосман РБК.

Она пояснила, что решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске связано с выгодным географическим положением последнего. По словам представителя актёра, его команда запускает в городе бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания.

Ранее News.ru писал о том, что Жерар Депардье дал показания на допросе по делу о домогательствах и изнасиловании, в которых его обвинила молодая актриса. Жалобу на знаменитого француза подала 22-летняя актриса. По ее словам, события, послужившие поводом для обращения в полицию, произошли 6 и 13 августа в парижской квартире актера.