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Депардье получил прописку в Новосибирске 

News.ru + ещё 9 48 минут назад
Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»
Жерар Депардье получил паспорт со штампом о прописке в Новосибирске, рассказала представителя артиста и его бизнес-партнер Юлия Мосман. Французский актер приехал в Новосибирск 2 декабря.
На 4 декабря у Жерара Депардье запланирована встреча с губернатором региона Андреем Травниковым.
«Визит продлится четыре дня, цель — обсуждение культурных и коммерческих проектов команды Депардье в России», — цитирует Мосман РБК.
Она пояснила, что решение поменять прописку в Саранске на прописку в Новосибирске связано с выгодным географическим положением последнего. По словам представителя актёра, его команда запускает в городе бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания.
Ранее News.ru писал о том, что Жерар Депардье дал показания на допросе по делу о домогательствах и изнасиловании, в которых его обвинила молодая актриса. Жалобу на знаменитого француза подала 22-летняя актриса. По ее словам, события, послужившие поводом для обращения в полицию, произошли 6 и 13 августа в парижской квартире актера.
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Жерар Депардье , Шоу-бизнес , Новосибирск
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