Дочери Федосеевой-Шукшиной не одобрили ее брак с Алибасовым

Три дочери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не одобряют ее брак с продюсером Бари Алибасовым. Об этом сама Федосеева-Шукшина рассказала на шоу «Новые русские сенсации».

Накануне актриса и продюсер дали каналу НТВ первое интервью после заключения официального брака. В ходе него новобрачные рассказали о том, сколь сильное счастье испытали, став мужем и женой, и чего ждут, но пока не получают от собственных детей.

«Меня никто не поддержал. Ни Маша, ни остальные дети», — посетовала Федосеева-Шукшина.

По словам актрисы, ее дочери больше думают о том, куда бы ее «сбагрить», тогда как ей хотелось бы, чтобы они «услышали и поняли» ее с Алибасовым и поучились у них «доброте и вечному».

В свою очередь, пятый муж Федосеевой-Шукшиной опроверг слухи о том, что женился на актрисе ради ее недвижимости. В качестве доказательства отсутствия намерения заполучить ее жильем Алибасов привел тот факт, что после заключения барака они живут в его квартире.