Леонтьев решил проститься со сценой

«Дни.ру» сообщают, что 69-летний певец Валерий Леонтьев заявил об усталости и желании уйти со сцены. По данным издания, такое заявление артист сделал за кулисами «Песни года».

«Я хочу попрощаться со всей этой историей. Сколько же можно!» — цитируют «Дни.ру» Леонтьева.

Музыкант заявил, что планирует «просто лежать».

Друзья Леонтьева заявили, что на его решение могла повлиять супруга Людмила Исакович. По словам собеседников «Дней.ру», она уже несколько месяцев интересуется, когда муж оставит сцену и перестанет ездить с гастролями.

«Перелеты, выступления отнимают много сил, а ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье», — подчеркнули друзья певца.

В сентябре артист рассказывал, что у него диагностировали пневмонию, поэтому он не сможет принять участие в двух концертах на «Новой волне». СМИ писали, что Леонтьев почувствовал себя плохо еще в Москве, затем ему стало немного лучше, но перелет в Сочи его «подкосил». Через несколько дней певец сообщил, что встал на ноги.