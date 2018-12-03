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Николаев показал похудевшую Пугачеву 

Рамблер 18 минут назад
Фото: globallookpress.com
Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал в Instagram совместную фотографию с Аллой Пугачевой. Интернет-пользователи похвалили внешний вид певицы, но испугались, что она похудела слишком резко.
«Это Алла?, красоточка!» — написала @mikhaleva66 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Выглядите хорошо, но в нашем возрасте, нельзя так резко худеть. Здоровья, Вам», — заявила @grishanova615.
«Пугачева, как девочка, молодец», — добавила @magiya_dobra777.
Многие комментаторы отметили, что 58-летний Николаев и 69-летняя Пугачева выглядят ровесниками и «братом с сестрой». Пользователи решили, что с годами внешность Пугачевой становится все интереснее.
«Да, Алла Борисовна стала выглядеть еще моложе, очень стройная и стильная! Прям ВАУ!» — отметила @__nina__sh__.
Однако некоторым подписчикам Николаева фотография не понравилась.
«Ну что то неудачный снимок Оба старпера как на ходулях», — написала @beloruchka_olga.
Также пользователи писали, что прическа Пугачевой «не в тему», а Николаеву советовали похудеть.
Комментарии
Игорь Николаев , Алла Пугачева , Шоу-бизнес
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