Заболевший Кельми написал завещание

Журналисты побывали дома у Кельми, которого две недели назад выписали из больницы. Снятое ими видео демонстрирует, что музыкант с трудом ходит, не может самостоятельно встать с кресла, а его ноги сильно опухли.

Кельми утверждает, что не пьет, но корреспонденты НТВ заметили у него дома пустые бутылки из-под алкоголя.

Затем журналисты стали свидетелями, как Кельми налил себе спиртное и попросил помощника принести закуску.

Год назад Кельми вернулся с лечения в реабилитационном центре в Таиланде. После этого, по его словам, у него резко обострились хронические заболевания.

Мужчина рассказал, что оставит наследникам загородный коттедж с бассейном в Подмосковье и три квартиры в Москве. По данным НТВ, недвижимость Кельми оценивают в сто миллионов рублей.

Ранее Кельми рассказывал, что в последнее время он лишь изредка пьет вино или немного джина. В 2015-м певец сообщил о диагностированной у него эпилепсии. Друзья артиста заявляли, что припадки у него возникли в результате токсического воздействия на головной мозг.