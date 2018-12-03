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Заболевший Кельми написал завещание 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Музыкант Крис Кельми рассказал корреспондентам НТВ, что написал завещание из-за опасений за свое здоровье.
Журналисты побывали дома у Кельми, которого две недели назад выписали из больницы. Снятое ими видео демонстрирует, что музыкант с трудом ходит, не может самостоятельно встать с кресла, а его ноги сильно опухли.
Кельми утверждает, что не пьет, но корреспонденты НТВ заметили у него дома пустые бутылки из-под алкоголя.
Затем журналисты стали свидетелями, как Кельми налил себе спиртное и попросил помощника принести закуску.
Год назад Кельми вернулся с лечения в реабилитационном центре в Таиланде. После этого, по его словам, у него резко обострились хронические заболевания.
Мужчина рассказал, что оставит наследникам загородный коттедж с бассейном в Подмосковье и три квартиры в Москве. По данным НТВ, недвижимость Кельми оценивают в сто миллионов рублей.
Ранее Кельми рассказывал, что в последнее время он лишь изредка пьет вино или немного джина. В 2015-м певец сообщил о диагностированной у него эпилепсии. Друзья артиста заявляли, что припадки у него возникли в результате токсического воздействия на головной мозг.
«СтарХит» писал, что Кельми «всерьез задумался» после смерти его коллеги Евгения Осина и уехал жить за город.
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Крис Кельми , Евгений Осин , StarHit , НТВ , Шоу-бизнес
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