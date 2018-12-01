Россияне ответили Ротару на отказ выступать на «Песне года»

Пользователи Сети бурно отреагировали на отказ народной артистки СССР Софии Ротару выступать на «Песне года» в Москве. Мнения, относительно решения Ротару, разделились.

Некоторые российские пользователи певицу, но многие отметили, что Ротару оказалась заложницей ситуации, так как является гражданкой Украины.

«Она в любом случае заложник ситуации. Поедет — враг на Украине, не поедет — враг для России», –— написал один из поклонников артистки в комментариях на сайте РИА Новости.

Другие же, напротив, выразили сожаление отказом Ротару выступать в России. По мнению пользователей, певица должна была приехать в Москву и быть выше политических игр.

Не остался в стороне и музыкант Юрий Лоза, который призвал не осуждать Ротару, так как, по его мнению, она отказалась приезжать в РФ «из-за возможных последствий».

Ранее News.ru писал о том, что 71-летняя София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине. Певица, проживающая на Украине, решила не провоцировать радикально настроенных соотечественников. Она не выступит не только на «Песне года», но и на корпоративных новогодних мероприятиях.