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Россияне ответили Ротару на отказ выступать на «Песне года» 

News.ru + ещё 26 12 часов назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи Сети бурно отреагировали на отказ народной артистки СССР Софии Ротару выступать на «Песне года» в Москве. Мнения, относительно решения Ротару, разделились.
Ротару отказалась от участия в «Песне года» из-за Украины
Некоторые российские пользователи певицу, но многие отметили, что Ротару оказалась заложницей ситуации, так как является гражданкой Украины.
«Она в любом случае заложник ситуации. Поедет — враг на Украине, не поедет — враг для России», –— написал один из поклонников артистки в комментариях на сайте РИА Новости.
Другие же, напротив, выразили сожаление отказом Ротару выступать в России. По мнению пользователей, певица должна была приехать в Москву и быть выше политических игр.
Не остался в стороне и музыкант Юрий Лоза, который призвал не осуждать Ротару, так как, по его мнению, она отказалась приезжать в РФ «из-за возможных последствий».
Ранее News.ru писал о том, что 71-летняя София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине. Певица, проживающая на Украине, решила не провоцировать радикально настроенных соотечественников. Она не выступит не только на «Песне года», но и на корпоративных новогодних мероприятиях.
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Шоу-бизнес , СНГ , Москва
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