Рассекречен новый любовник Волочковой

В Сети раскрыли личность нового мужчины Волочковой

«СтарХит» сообщает , что новым спутником балерины Анастасии Волочковой стал уроженец Чечни по имени Малик.

Издание ссылается на «гражданскую жену» мужчины. По ее словам, Малик познакомился с Волочковой в спа-салоне, где он работает начальником охраны.

Женщина утверждает, что опознала его по фотографиям в Instagram балерины: Волочкова не показывала лицо мужчины, но «жена» заметила знакомые носки, ремень и другие личные вещи.

Собеседница «СтарХита» заявила, что хочет отомстить мужчине.

«Мы были вместе 10 лет. Позже я отправлю ей [Волочковой] нашу переписку, где он пишет, что скучает», — пообещала она.

Ранее Волочкова опубликовала в Instagram фотографию, заинтриговавшую интернет-пользователей. Артистка рассказала, что ее сфотографировал любимый человек, но не показала его.

Затем Волочкова опубликовала ролик, на котором рядом с ней появился мужчина. Однако видно его было только со спины. Также в ее Instagram есть фотография с ногами неизвестного мужчины.