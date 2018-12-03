Рассекречен новый любовник Волочковой

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В Сети раскрыли личность нового мужчины Волочковой 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
«СтарХит» сообщает, что новым спутником балерины Анастасии Волочковой стал уроженец Чечни по имени Малик.
Издание ссылается на «гражданскую жену» мужчины. По ее словам, Малик познакомился с Волочковой в спа-салоне, где он работает начальником охраны.
Женщина утверждает, что опознала его по фотографиям в Instagram балерины: Волочкова не показывала лицо мужчины, но «жена» заметила знакомые носки, ремень и другие личные вещи.
Собеседница «СтарХита» заявила, что хочет отомстить мужчине.
«Мы были вместе 10 лет. Позже я отправлю ей [Волочковой] нашу переписку, где он пишет, что скучает», — пообещала она.
Ранее Волочкова опубликовала в Instagram фотографию, заинтриговавшую интернет-пользователей. Артистка рассказала, что ее сфотографировал любимый человек, но не показала его.
Затем Волочкова опубликовала ролик, на котором рядом с ней появился мужчина. Однако видно его было только со спины. Также в ее Instagram есть фотография с ногами неизвестного мужчины.
Комментарии47
StarHit , Шоу-бизнес , Видео , Чеченская Республика
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