Гоген Солнцев сделал резонансное заявление

Гоген Солнцев уже месяц не может наладить свою личную жизнь. Сейчас шоумен живет один, без своей супруги Екатерины Терешкович, которую в свое время он заподозрил в измене.

Мужчина на фоне сложившейся неприятной ситуации впал в депрессию. При этом он утверждает, что сейчас у него нет никакой поддержки. По словам Гогена, его мать также не может стать ему лучшим другом. Он уверен, что её заботит только тот факт, что сын тратит свои деньги не на нее, а на пожилую возлюбленную.