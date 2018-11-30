Звезду «Дома-2» дважды пытались убить

Участница проекта "Дом-2" Саша Черно дважды была на волосок от смерти. Звезда телешоу считает, что ужасные воспоминания мешают ей жить.

Черно и раньше не скрывала, что в свое время была замешана в мошенничестве. А еще когда-то сделал аборт. Теперь она мечтает родить ребенка от своего любимого мужчины — также участника проекта "Дом-2" Иосифа Оганесяна.

Саша делилась опасениями, что исполнить мечту ей может помешать лишний вес. Но Черно сейчас соблюдает диету и занимается спортом. Уже видны первые результаты.

В своем Instagram Саша решила рассказать о том, как впервые попала на проект. Оказывается, на шоу Черно пришла в качестве зрителя. Проект ей сначала не понравился, но позже девушка изменила свое мнение и стала его участницей.

Перед приходом в "Дом-2", по словам Саши, у нее был очень трудный период в жизни.

"Два раза меня чуть было не лишили жизни. Пистолет стоял прямо у моего виска, и меня с моими подругами постоянно преследовала машина с тонированными стеклами", — откровенничает Черно. Подробностями участница проекта пообещала поделиться позже.