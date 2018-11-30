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Звезду «Дома-2» дважды пытались убить 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Участница проекта "Дом-2" Саша Черно дважды была на волосок от смерти. Звезда телешоу считает, что ужасные воспоминания мешают ей жить.
Черно и раньше не скрывала, что в свое время была замешана в мошенничестве. А еще когда-то сделал аборт. Теперь она мечтает родить ребенка от своего любимого мужчины — также участника проекта "Дом-2" Иосифа Оганесяна.
Саша делилась опасениями, что исполнить мечту ей может помешать лишний вес. Но Черно сейчас соблюдает диету и занимается спортом. Уже видны первые результаты.
В своем Instagram Саша решила рассказать о том, как впервые попала на проект. Оказывается, на шоу Черно пришла в качестве зрителя. Проект ей сначала не понравился, но позже девушка изменила свое мнение и стала его участницей.
Перед приходом в "Дом-2", по словам Саши, у нее был очень трудный период в жизни.
"Два раза меня чуть было не лишили жизни. Пистолет стоял прямо у моего виска, и меня с моими подругами постоянно преследовала машина с тонированными стеклами", — откровенничает Черно. Подробностями участница проекта пообещала поделиться позже.
Большинство комментаторов, как обычно, обрушились на Черно с критикой. Они осуждают девушку за лишний вес и, якобы, ее нежелание худеть. Предсказывают, что Иосиф Оганесян ее оставит и замечают, что партнер уже сейчас засматривается на более стройных участниц "Дома-2". Но есть среди комментаторов и доброжелатели. Они советуют звезде "Дома-2" не зацикливаться на прошлом, пишет StarHit.
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StarHit , Шоу-бизнес
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