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Сын Талькова опроверг задержание 

Рамблер 1 час назад
Фото: © Агенство Москва / Киселев Сергей
Игорь Тальков-младший на своем YouTube-канале прокомментировал новости о задержании сотрудниками ГИБДД. Музыкант заявил, что его оклеветали: он не садился за руль в нетрезвом состоянии.
Тальков подчеркнул, что не пьет с 2014 года. Он подтвердил, что его действительно остановили сотрудники ГИБДД, а он отказался ехать сдавать кровь.
«Принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают везде, постоянно просят писать и так далее», — заявил музыкант.
По словам Талькова, он устал от пристального внимания, решил возмутиться, а полицейским это не понравилось.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что Талькова задержали в Москве за нетрезвое вождение. Собеседник агентства утверждал, что это уже не первое подобное нарушение музыканта, и ранее его якобы лишили водительских прав.
ГИБДД , МВД , РИА Новости , Шоу-бизнес
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