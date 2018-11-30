Сын Талькова опроверг задержание

Игорь Тальков-младший на своем YouTube-канале прокомментировал новости о задержании сотрудниками ГИБДД . Музыкант заявил, что его оклеветали: он не садился за руль в нетрезвом состоянии.

Тальков подчеркнул, что не пьет с 2014 года. Он подтвердил, что его действительно остановили сотрудники ГИБДД, а он отказался ехать сдавать кровь.

«Принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают везде, постоянно просят писать и так далее», — заявил музыкант.

По словам Талькова, он устал от пристального внимания, решил возмутиться, а полицейским это не понравилось.