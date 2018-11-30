Дана Борисова «нарастила» руки-базуки

Телеведущая Дана Борисова опубликовала в Instagram фото с церемонии «Super мамы». Ее подписчики решили, что Борисова «увлеклась фотошопом» и сделала себе «руки-базуки».

«Я, конечно извиняюсь, но что с руками?!» — написал @kaiiiron (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Руки базуки Даны Борисовой, — заявила @k.anfubolo.

Также интернет-пользователи назвали ведущую «богиней фотошопа» и заявили, что ее блестящие колготки сливаются с туфлями, и «вообще образ не очень».

«Пол поплыл, руки тоже))))))) не редактируйте раз не умеете…. удалите, не позорьтесь», — добавила @aleksandra_lakota.

«Дана, замени фото или поставь оригинал, сама посмотри, что ты сделала с руками, уменьшив живот)))», — написала @julkosova

Руки-базуки или Мистер Синтол — прозвище Кирилла Терешина. Терешин получил известность благодаря постам в соцсетях, в которых он рассказывал об эксперименте по увеличению объема мышц. Позже он стал частым гостем телешоу.