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Дана Борисова «нарастила» руки-базуки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Телеведущая Дана Борисова опубликовала в Instagram фото с церемонии «Super мамы». Ее подписчики решили, что Борисова «увлеклась фотошопом» и сделала себе «руки-базуки».
«Я, конечно извиняюсь, но что с руками?!» — написал @kaiiiron (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Руки базуки Даны Борисовой, — заявила @k.anfubolo.
Также интернет-пользователи назвали ведущую «богиней фотошопа» и заявили, что ее блестящие колготки сливаются с туфлями, и «вообще образ не очень».
«Пол поплыл, руки тоже))))))) не редактируйте раз не умеете…. удалите, не позорьтесь», — добавила @aleksandra_lakota.
«Дана, замени фото или поставь оригинал, сама посмотри, что ты сделала с руками, уменьшив живот)))», — написала @julkosova
Руки-базуки или Мистер Синтол — прозвище Кирилла Терешина. Терешин получил известность благодаря постам в соцсетях, в которых он рассказывал об эксперименте по увеличению объема мышц. Позже он стал частым гостем телешоу.
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Дана Борисова , Шоу-бизнес
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