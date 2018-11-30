Вайнштейн нашел доказательства своей невиновности

Вайнштейн, которому грозит 25 лет тюремного заключения, хочет указать на ошибку следствия на слушаниях по своему делу в следующем месяце. Как утверждает адвокат Бенджамин Брафман, обвинение проигнорировало факты, говорящие в пользу его подзащитного.

В частности, говорит Брафман в поданных в суд документах, есть свидетельница, утверждающая, что одна из пострадавших встречалась с Вайнштейном в течение продолжительного времени и не жаловалась на него до прошлого года, когда попросила поддержать ее обвинения. Есть фотографии, на которых пострадавшая и свидетельница проводят вместе время до и после изнасилования, которое. как утверждается, произошло в марте 2013 года. Свидетельница, по данным Брафмана, тогда ничего не знала о случившемся и не хочет выступать против Вайнштейна, однако "предвзятое" обвинение не приняло это во внимание.

У Харви Вайнштейна будет возможность защитить себя на слушаниях 20 декабря.